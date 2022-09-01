Тбилиси, 1 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Число получателей социальных пособий в Грузии гражданам, находящимся за чертой бедности, по итогам июля выросло до 664 278 человек, что стало «рекордом» для республики. Об этом говорится отчёте, обнародованном Агентством социальных услуг.

Андрей Карелин. Подаяние

По данным ведомства, получателей пособий стало больше на 3217. Социальную помощь получает 17,8% жителей страны. В июле на соцвыплаты для нуждающихся было потрачено 56,7 млн лари (около 120 млн рублей).

В январе, как сообщают в агентстве, были зарегистрированы 648 176 человек, получающих соцпомощь. Таким образом, за семь месяцев этот показатель вырос на 2,4%.

Стоит отметить, что правительство Грузии разрабатывает программы занятости для того, чтобы сократить количество нуждающихся в выплате пособий. Одну из программ запустили 1 марта. Нуждающиеся могут заняться общественной работой за 300 лари в месяц (около 6,2 тыс.).