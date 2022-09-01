Пекин, , 08:21 — REGNUM Китайские астрономы опубликовали первую в мире коллекцию рентгеновских карт неба большого поля, снятых небольшим спутником, выведенным на орбиту в июле, сообщает 31 августа газета China Daily.

В космосе

Широкоугольный рентгеновский телескоп, запущенный на орбиту 27 июля твёрдотопливной ракетой, является первым широкоугольным рентгеновским телескопом, по данным Национальной астрономической обсерватории Китая. После четырехдневного наблюдения на орбите телескоп получил рентгеновские изображения и энергетические спектры многих небесных тел в Млечном Пути и за его пределами.

Телескоп оснащен 36 микропористыми линзами типа «глаз лобстера» и четырьмя CMOS-датчиками с большой матрицей, разработанными Китаем, а его поле зрения простирается до 340 градусов, что значительно шире, чем у других подобных телескопов. Это экспериментальный модуль для спутника Телескоп эйнштейна который находится в стадии разработки.

В общей сложности на новом спутнике будет установлено 12 модулей WXT. Телескоп эйнштейна — это миссия, задачей которой является обнаружение небесных тел, испускающих рентгеновские лучи во время сильных изменений, а также неподвижных черных дыр с переходным излучением высокой энергии. WXT наблюдал центральную небесную область Млечного Пути.

Результаты показывают, что одним взглядом можно обнаружить рентгеновские лучи с нескольких направлений, в том числе от черных дыр звездной массы и нейтронных звезд. По словам ученых, полученные результаты в значительной степени согласуются с результатами моделирования.

Рентгеновское изображение знаменитого остатка сверхновой Лебедя продемонстрировало, что линзы типа «глаз лобстера» WXT могут захватывать рассеянные объекты, а CMOS-сенсоры WXT способны обрабатывать изображения с высоким спектральным разрешением. Кроме того, зонд обнаружил относительно слабые рентгеновские сигналы от квазара, находящегося на расстоянии 814 млн световых лет.

Квазар — это астрономический объект, который излучает яркий свет и радиоволны. По данным NAOC, Большое Магелланово облако вблизи галактики Млечный Путь также было замечено в поле зрения WXT. Пилотный запуск в августе показал, что WXT работает нормально, закладывая прочную основу для миссии Телескоп Эйнштейна, сообщили в NAOC.

Главный научный сотрудник миссии Юань Вэйминь, который работает с NAOC, сказал, что результаты очень захватывающие и свидетельствуют о способности прибора получать качественные научные данные. WXT был совместно разработан NAOC и Шанхайским институтом технической физики Китайской академии наук. NAOC опубликовал данные во время Китайской ассамблеи космической науки, проходившей в Тайюане, столице провинции Шаньси.