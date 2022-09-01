Арсен Шаяхметов, 1 сентября 2022, 09:04 — REGNUM Российское правительство планирует, что к 2030 году все образующиеся в стране отходы будут обрабатываться, сортироваться, а половина из них перерабатываться, что позволит сократить объёмы захоронения ровно в два раза от текущих параметров. Об этом со ссылкой на прошлогодний указ президента сообщил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев во время августовской встречи с Владимиром Путиным. Для того, чтобы выполнить поставленную задачу, необходимо будет создать новую инфраструктуру. Между тем эксперты отмечают, что в сфере утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по-прежнему много нерешённых проблем, несмотря на то, что общественное внимание к этой теме снизилось.
Полигоны заполняются, а заводов так и нет?
Отвечающий за утилизацию ТКО «Российский экологический оператор» был создан три с половиной года назад, в начале 2019-го. Согласно официальным данным, в 2018 году объём твёрдых коммунальных отходов в России составлял 66 млн тонн, в прошлом году — уже 52 млн тонн. Из них 43% отходов обрабатывается и 11,6% — утилизируется, что на 5,4% выше запланированных на этот год показателей. С 2019 по 2021 год почти во всех российских субъектах были созданы предприятия по переработке отходов, всего их открылось 187, включая 24 комплексных. Ещё 34 объекта должны быть открыты в этом году. Одной из проблем отрасли, как и всей российской экономики, является преобладание иностранного оборудования, используемого при утилизации ТКО. Однако, по словам Дениса Буцаева, уже сегодня 80% оборудования производится локально, на основе отечественных технологий.
Однако в отличие от оптимистично настроенного руководителя «Российского экологического оператора» эксперты настроены более сдержанно. Так, генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский полагает, что «самая главная проблема реформы ТКО сейчас в том, что изначальные экологические цели так и не достигнуты, а вот финансовая нагрузка на домохозяйства и предприятия выросла».
Политолог Алина Жестовская также отмечает, что проблема далека от своего решения.
Расходы населения растут, а переработки мусора так и нет
Проблема вывоза мусора особенно остро стоит в урбанизированных регионах с высокой плотностью населения. Несколько лет назад именно вывоз ТКО из таких субъектов в другие регионы спровоцировал ряд протестных экологических акций, среди которых наиболее известной стала ситуация вокруг захоронения отходов близ станции Шиес в Архангельской области. Сегодня крупные регионы стараются решить этот вопрос в том числе собственными силами. Так, в этом году в городе Солнечногорске Московской области был введён в действие мусороперерабатывающий комплекс «Нева», способный перерабатывать 500 тысяч тонн мусора в год. Предприятие, на котором работает более 500 человек, способно отправлять на вторичную переработку до 75% поступающих отходов, что является показателем высокотехнологичного производства.
В Башкирии в ближайшее время будет введён в строй мусороперерабатывающий комплекс, способный принимать до 100 тысяч тонн отходов в год. Комплекс будет построен близ города Сибая, что позволит ему охватить несколько муниципалитетов в башкирском Зауралье. Из переработанного мусора будут выпускаться полимерпесчаные изделия — тротуарная плитка и бордюры, а также европоддоны для промышленных предприятий. Объём инвестиций в проект составит 215 млн рублей. Будет создано 80 новых рабочих мест. Запустить комплекс руководство республики планирует в ноябре этого года.
Крупный мусороперерабатывающий комплекс на базе бывшего завода МБПО-2 планируется построить в Санкт-Петербурге. Проект будет реализован в два этапа, а пока проходит техническую экспертизу. Предполагается, что до 60% всех отходов, которые будут поступать на предприятие, станут перерабатываться в RDF-топливо и техногрунт. Вторичные материалы, которые пригодны для производства новых изделий, должны составить до 15% от сортируемых отходов и будут отправляться сторонним производителям.
Как отмечает Дмитрий Еловский, основные проблемы реформы возникают в сельской местности, в регионах с большими территориями и в густонаселенных субъектах Федерации.
По мнению Алины Жестовской, по-прежнему на низком уровне остается и уровень экологической культуры граждан.
Стоит отметить, что именно в крупных как по населению, так и по экономическому потенциалу регионах (Санкт-Петербург, Московская область, Башкирия) проблеме утилизации отходов уделяется наиболее пристальное внимание. Опыт отдельных экологических протестов и выстроенная система управления в этих регионах позволяют привлекать в эту сферу как федеральные средства, так и частных инвесторов. У экономически менее успешных субъектов существенных успехов, как и перспектив, в этом вопросе пока не видно.