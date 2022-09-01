1 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Арсен Шаяхметов, , 09:04 — REGNUM Российское правительство планирует, что к 2030 году все образующиеся в стране отходы будут обрабатываться, сортироваться, а половина из них перерабатываться, что позволит сократить объёмы захоронения ровно в два раза от текущих параметров. Об этом со ссылкой на прошлогодний указ президента сообщил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев во время августовской встречи с Владимиром Путиным. Для того, чтобы выполнить поставленную задачу, необходимо будет создать новую инфраструктуру. Между тем эксперты отмечают, что в сфере утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по-прежнему много нерешённых проблем, несмотря на то, что общественное внимание к этой теме снизилось.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Полигоны заполняются, а заводов так и нет?

Отвечающий за утилизацию ТКО «Российский экологический оператор» был создан три с половиной года назад, в начале 2019-го. Согласно официальным данным, в 2018 году объём твёрдых коммунальных отходов в России составлял 66 млн тонн, в прошлом году — уже 52 млн тонн. Из них 43% отходов обрабатывается и 11,6% — утилизируется, что на 5,4% выше запланированных на этот год показателей. С 2019 по 2021 год почти во всех российских субъектах были созданы предприятия по переработке отходов, всего их открылось 187, включая 24 комплексных. Ещё 34 объекта должны быть открыты в этом году. Одной из проблем отрасли, как и всей российской экономики, является преобладание иностранного оборудования, используемого при утилизации ТКО. Однако, по словам Дениса Буцаева, уже сегодня 80% оборудования производится локально, на основе отечественных технологий.

Однако в отличие от оптимистично настроенного руководителя «Российского экологического оператора» эксперты настроены более сдержанно. Так, генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский полагает, что «самая главная проблема реформы ТКО сейчас в том, что изначальные экологические цели так и не достигнуты, а вот финансовая нагрузка на домохозяйства и предприятия выросла».

Дмитрий Еловский «Предполагалось снизить нагрузку на природу за счет развития перерабатывающих и сжигающих заводов. Но они почти не строятся. Полигоны продолжают при этом заполняться. Дальше — либо строительство новых полигонов, либо все же инвестиции в переработку».

Политолог Алина Жестовская также отмечает, что проблема далека от своего решения.

Алина Жестовская «Принципиально решить проблему негативного отношения общества к деятельности мусорных операторов, полигонов и утилизационных заводов, на мой взгляд, так и не удалось. Сейчас эта тема слегка отошла на задний план, но лишь потому, что отсутствуют точки явного напряжения. А смею напомнить, несколько лет назад именно экологические протесты были самыми громкими, радикальными и страшными для власти».

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Расходы населения растут, а переработки мусора так и нет

Проблема вывоза мусора особенно остро стоит в урбанизированных регионах с высокой плотностью населения. Несколько лет назад именно вывоз ТКО из таких субъектов в другие регионы спровоцировал ряд протестных экологических акций, среди которых наиболее известной стала ситуация вокруг захоронения отходов близ станции Шиес в Архангельской области. Сегодня крупные регионы стараются решить этот вопрос в том числе собственными силами. Так, в этом году в городе Солнечногорске Московской области был введён в действие мусороперерабатывающий комплекс «Нева», способный перерабатывать 500 тысяч тонн мусора в год. Предприятие, на котором работает более 500 человек, способно отправлять на вторичную переработку до 75% поступающих отходов, что является показателем высокотехнологичного производства.

В Башкирии в ближайшее время будет введён в строй мусороперерабатывающий комплекс, способный принимать до 100 тысяч тонн отходов в год. Комплекс будет построен близ города Сибая, что позволит ему охватить несколько муниципалитетов в башкирском Зауралье. Из переработанного мусора будут выпускаться полимерпесчаные изделия — тротуарная плитка и бордюры, а также европоддоны для промышленных предприятий. Объём инвестиций в проект составит 215 млн рублей. Будет создано 80 новых рабочих мест. Запустить комплекс руководство республики планирует в ноябре этого года.

Крупный мусороперерабатывающий комплекс на базе бывшего завода МБПО-2 планируется построить в Санкт-Петербурге. Проект будет реализован в два этапа, а пока проходит техническую экспертизу. Предполагается, что до 60% всех отходов, которые будут поступать на предприятие, станут перерабатываться в RDF-топливо и техногрунт. Вторичные материалы, которые пригодны для производства новых изделий, должны составить до 15% от сортируемых отходов и будут отправляться сторонним производителям.

Мусорные контейнеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отмечает Дмитрий Еловский, основные проблемы реформы возникают в сельской местности, в регионах с большими территориями и в густонаселенных субъектах Федерации.

Дмитрий Еловский «В Московской области, например, фактически не осталось свободных мест для полигонов, что ставит вопрос о вывозе в другие регионы. В сельских территориях люди не привыкли платить за вывоз мусора, а установка площадок для сбора часто не окупается — слишком низкая плотность населения. В регионах с большими территориями полигоны оказываются слишком далеко (100−200 километров) от крупных городов, что увеличивает себестоимость доставки мусора. В итоге расходы населения и предприятий растут, а заявленная цель — переход на переработку мусора — спустя почти десять лет реформы даже не начала выполняться. Именно поэтому, например, практически на любых выборах местного уровня недовольство граждан реформой ТКО и работой регоператоров — тема номер один, с которой властям приходится постоянно разбираться».

По мнению Алины Жестовской, по-прежнему на низком уровне остается и уровень экологической культуры граждан.

Алина Жестовская «В настоящий момент свалки особо не горят, новые полигоны активно и явно не строят, стараются работать максимально скрытно, в Петербурге вроде бы тоже наконец-то мусор с контейнерных площадок развезли. Но идеально работать регоператоры тоже не начали. Это все те же коммунальщики, все с тем же подходом. И тут нужно признать, что и уровень экологической культуры широких масс населения принципиально не повысился. Как выбрасывали все вперемешку в одном пакете из супермаркета, так и выбрасывают. Пять лет назад существенные усилия и, главное, средства в агитацию и разъяснения вокруг раздельной сортировки вкладывали предприятия, претендующие на контракты регоператорства. Сейчас все уже поделено, и никому эта история интересной больше не кажется. Бизнес-интересы решены, и борьба за экологию вышла из политической моды».

Сортировка мусора Alexander Klink

Стоит отметить, что именно в крупных как по населению, так и по экономическому потенциалу регионах (Санкт-Петербург, Московская область, Башкирия) проблеме утилизации отходов уделяется наиболее пристальное внимание. Опыт отдельных экологических протестов и выстроенная система управления в этих регионах позволяют привлекать в эту сферу как федеральные средства, так и частных инвесторов. У экономически менее успешных субъектов существенных успехов, как и перспектив, в этом вопросе пока не видно.