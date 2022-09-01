Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам дня 30 августа нефть марки Brent снизилась на 5,02%, до $94,91. Нефтяной рынок обеспокоен снижением спроса из-за опасений наступления мировой рецессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Кирилл Аристов

Рецессия может быть вызвана вызванной ужесточением монетарных политик центробанков. Покупатели закрывали длинные позиции, проигнорировав снижение запасов нефти в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,33 млн баррелей, до 418,35 млн баррелей (прогноз был — 0,950 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей (прогноз был -1 млн баррелей).

Сегодня, 1 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Рынок корректируется после двухдневного падения.

Резкие ценовые колебания на нефтяном рынке ожидаются 2 сентября после публикации отчёта по рынку труда в США. Отчет важен для ФРС США.

Данные могут помочь трейдерам более точно оценить вероятные темпы подъёма ставки на предстоящем заседании. Цена может продолжить снижаться до $91,00.

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