Москва, 1 сентября 2022, 08:18 — REGNUM По итогам дня 30 августа нефть марки Brent снизилась на 5,02%, до $94,91. Нефтяной рынок обеспокоен снижением спроса из-за опасений наступления мировой рецессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Рецессия может быть вызвана вызванной ужесточением монетарных политик центробанков. Покупатели закрывали длинные позиции, проигнорировав снижение запасов нефти в США.
Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,33 млн баррелей, до 418,35 млн баррелей (прогноз был — 0,950 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей (прогноз был -1 млн баррелей).
Сегодня, 1 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Рынок корректируется после двухдневного падения.
Резкие ценовые колебания на нефтяном рынке ожидаются 2 сентября после публикации отчёта по рынку труда в США. Отчет важен для ФРС США.
Данные могут помочь трейдерам более точно оценить вероятные темпы подъёма ставки на предстоящем заседании. Цена может продолжить снижаться до $91,00.
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