Курган, , 08:18 — REGNUM В Кургане скончался 10-летний мальчик, который на трюковом самокате врезался в автомобиль. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Курганской области

Трюки на самокате Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Авария произошла 6 августа. Ребёнок на самокате выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Тем временем «Митсубиси Лансер» под управлением 66-летнего водителя двигался на зелёный свет.

Ребёнок в был госпитализирован в тяжёлом состоянии, и скончался 31 августа.

По информации регионального УГИБДД, в Кургане с января по август произошло 26 дорожно-транспортных происшествия с участием детей до 16 лет — в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. В результате один ребенок погиб, 29 получили травмы различной степени тяжести.