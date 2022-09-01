Москва, , 08:15 — REGNUM В России с 1 сентября начали действовать новые требования к процедуре техосмотра (ТО) легковых автомобилей.

К техосмотру готов! (сс) rawpixel

Согласно постановлению правительства о новом порядке прохождения ТО, опубликованному на официальном портале правовой информации, отменяется часть обязательных пунктов проверки. Так, из 82 в списке требований остались лишь 55.

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Теперь в ходе техосмотра автомобили не будут проверять на наличие аптечки, аварийного знака и огнетушителя. Также не будет оцениваться шумность глушителей и повреждение тормозных трубок. Вместо измерения остаточной глубины протектора будет оцениваться только высота рисунка.

Новые правила допускают небольшие протечки жидкостей из целого ряда механизмов — двигателя, аккумулятора, кондиционера и коробки передач. При этом список обязательных требований для выдачи диагностической карты был дополнен выявлением утечки выхлопных газов мимо системы выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене регулярного техосмотра личного автотранспорта, не используемого в коммерческих целях. При этом для такси, автобусов, грузовиков для перевозки людей, автомобилей для перевозки опасных грузов, а также транспортных средств, которые идут за рубеж, эта процедура осталась обязательной.