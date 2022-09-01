Чусовой, Пермский край, 1 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Чусовом Пермского края по резонансному делу об убийстве 23-летней женщины задержан ранее судимый местный житель 1999 года рождения, сообщили в СУ СКР по региону.

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Не исключено, что следователи возбудят еще одно уголовное дело. В нем речь пойдет о насильственных действиях сексуального характера. После этого задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу, пишут СМИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жительница Чусового ушла из дома вечером 26 августа и пропала. Пермячка с подругой отдыхала ночью в ночном клубе. После этого о её местонахождении информация отсутствовала. На поиски были брошены силы правоохранителей и волонтёров. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу.