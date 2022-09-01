Москва, 1 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Давление на российскую валюту 31 августа исходило от нефтяного рынка. Цена на нефть марки Brent снизилась на 5,02%, до $94,91, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Завершил торги рубль умеренным понижением к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысился на 0,48%, до 60,23 руб., евро/рубль — на 0,75%, до 60,45 руб., фунт/рубль — на 0,99%, до 71,80 руб., юань/рубль — на 0,52%, до 8,72 руб. Консолидация рублевых пар продолжилась в ранее сформированных диапазонах.

Ослабление нацвалюты сдерживалось ралли по акциям Газпрома. Совета директоров Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в объеме около 1,2 трлн руб., или 51,03 руб. на акцию.

Инвесторы держат в фокусе выплаты дивидендов, поскольку в случае одобрения рекомендации акционерами компании 30 сентября Газпром может увеличить продажи иностранной валюты для выплат в октябре.

Соответственно российская валюта получит поддержку от таких продаж. Новость имеет отложенный эффект для валютного рынка.

Сегодня, 1 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе (коррекция после падения). На рынке Форекс доллар дорожает, тогда как рисковые активы окрасились в красный цвет.

Для рубля кардинально ничего не изменилось. Он получает поддержку от профицита торгового баланса в России и продаж валюты физическими и юридическими лицами из-за введения комиссий на брокерских счетах. В паре доллар/рубль ожидается консолидация в диапазоне 59,50–60,50 руб.

За периметром локального валютного рынка инвесторы ожидают публикации отчета по рынку труда в США за август. По прогнозу ожидается, что они покажут рост числа занятых в несельскохозяйственного сектора в августе на 300 тыс. против роста на 528 тыс. в июле.

Данные по занятости в частном секторе от ADP, опубликованные в среду, показали увеличение рабочих мест на 132 тыс. по сравнению с прогнозом 288 тыс.

Отчет важен для Федрезерва. Сильный доклад по занятости укрепит ожидания продолжения ФРС агрессивного повышения ставки на 75 базисных пунктов.

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