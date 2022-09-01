Лондон, , 08:12 — REGNUM Премьер-министр Великобритании впервые будет назначен королевой Елизаветой II не в Букингемском дворце. Об этом 31 августа сообщает CNN.

Королева Великобритании Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

Уточняется, что аудиенцию, назначенную на 6 сентября, было решено провести в Балморале. Об этом сообщил источник, близкий к правящей династии Великобритании. Решение было принято ради «комфорта» Елизаветы II, которая редко появляется на публике в последнее время и не покидает резиденцию в Балморале.

Назначение нового премьер-министра страны является важнейшей церемониальной обязанностью королевы Великобритании. Церемония, которая состоится в этом году, станет первым случаем за 70 лет правления монарха, когда премьер-министр будет назначен за пределами Букингемского дворца.

Отмечается, что врачи рекомендовали 96-летней Елизавете II отказаться от длительных поездок и путешествий из-за состояния здоровья. По этой причине новый премьер-министр совершит поездку в Балморал, где состоится историческая церемония, закрепляющая передачу власти.

6 сентября действующий премьер-министр Борис Джонсон официально подаст королеве Великобритании прошение об отставке. После этого Елизавета II пригласит победителя выборов на пост нового главы правительства, а затем официально объявит его имя всей стране.

Напомним, результаты выборов на пост нового премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии станут известны 5 сентября. В последнем туре выборов идёт борьба между министром иностранных дел Лиз Трасс и экс-министром финансов Риши Сунаком.