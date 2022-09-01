Уфа, , 08:26 — REGNUM Радоваться, встречаясь по утрам с учителями, пожелал первоклассникам Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 1 сентября в своем телеграм-канале.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября. Как в России и в мире отмечают День знаний — трансляция»

«Желаю, чтобы все 55 тысяч наших первоклашек радовались по утрам, встречаясь с любимыми учителями и своими друзьями! Все 500 тысяч школьников Башкирии — достойно учитесь и правильно выбирайте свой жизненный путь!» — отметил глава региона.

Почти 200 тыс. студентам вузов и колледжей Башкирии он пожелал выучиться и стать настоящими людьми.

Хабиров также поздравил родителей и учителей с началом учебного года.

«С Днём знаний! Пусть учебный год будет для всех удачным, насыщенным и интересным», — сообщил он.