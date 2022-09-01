Чэнду, Китай, 1 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Массовое тестирование на коронавирусную инфекцию будет проводиться с 1 по 4 сентября в городе Чэнду (столица юго-западной китайской провинции Сычуань), сообщило на своем сайте городское правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Власти приказали всем жителям оставаться дома с 18:00. Вместе с тем они разрешили отправлять одного человека от домохозяйства в день для того, чтобы горожане смогли приобрести продукты питания и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в городе Шицзячжуан (провинции Хэбэй на севере Китая) приостановили автобусное и железнодорожное сообщение движение из-за новой вспышки COVID-19. В городе центрального подчинения Тяньцзинь с 29 августа приступили к массовому тестированию на коронавирус после обнаружения 16 новых бессимптомных случаев заражения.