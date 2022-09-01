Чебоксары, 1 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Чувашии единовременную выплату добровольцам батальона «Атăл», которые примут участие в специальной военной операции, увеличили с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал 31 августа глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Данным решением вносятся изменения в указ от 9 июля 2022 года «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим военную службу в батальоне связи «Атăл», сформированном в Чувашской Республике». Корректируется сумма: если первоначально предполагалась выплата в размере 200 тыс. рублей, то в новой редакции она увеличена до 300 тыс. рублей.

Указ в новой редакции распространяется на правоотношения, возникшие с 9 июля 2022 года. На данные цели дополнительно потребуется 20,5 млн рублей, средства выделят из резервного фонда республиканского правительства.

Глава Чувашии Олег Николаев поясняет, что добровольцы батальона связи «Атăл», которым уже перечислили 50 тыс. рублей в виде первого транша, «получат второй транш уже в размере 250 тыс. рублей».

Напомним, что выплата предоставляется о в два этапа: первая часть суммы начисляется через 30 дней службы, остальная — по истечении 90 дней контрактной службы.

Отметим, что решение об увеличении выплат принято после встречи Олега Николаева с добровольцами и изучения решений о финансовой поддержки «в других регионах».

Подробнее: Выплату добровольцам чувашского батальона увеличат до 300 тыс. рублей

Как сообщало ИА REGNUM , В Чувашии будут выделяться средства из республиканского бюджета на захоронение военнослужащих и лиц, проходивших службу в Росгвардии. Речь идёт о сумме в 100 тыс. рублей на одного человека.

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