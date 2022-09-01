Барнаул, 1 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В День знаний Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на торжественной линейке в барнаульской школе №126, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Алтайского края 1 сентября в барнаульской школе №126

Мероприятие началось с церемонии поднятия флага и звучания гимна России. Поднимать бело-сине-красный стяг в школах теперь будут каждый понедельник. Поэтому участники церемонии стали свидетелями зарождения новой традиции. Кроме того, каждая учебная неделя будет включать в себя «Разговор о важном». На этом уроке ребята узнают о самом главном — героях и традициях нашей Родины, государственных символах, исторических датах.

Виктор Томенко отметил, что сегодня на систему образования возлагается большая ответственность, и она с ней справляется. Прошедший год был весьма успешным. Ребята участвовали в многочисленных олимпиадах, были и призерами, и победителями. Выпускники успешно сдали экзамены: больше 50 человек показали результаты на едином государственном экзамене в 100 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 1 сентября школьная семья пополнилась более чем 30 тысячами первоклассников.

Читайте также: В Алтайском крае сели за парты свыше 30 тысяч первоклассников