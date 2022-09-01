Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Киевские боевики с утра 1 сентября ведут массированный огонь по жилым районам Энергодара, сообщили в администрации города.

Федя Кузнецов Энергодар

«Киевские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара», — говорится в телеграм-канале администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 августа в Энергодаре задержали группу киевских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской АЭС.

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