Запорожье, Украина, 1 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В городе Энергодар Запорожской области погибли три мирных жителя, сообщили 1 сентября в городской администрации.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По информации администрации, в результате удара киевских сил по Энергодару, погибли три мирных жителя, ещё один человек ранен.

Уточняется, что зафиксированы взрывы в ДК «Современник», повреждён приёмный покой СМСЧ, начался пожар в двух детсадах, получил сильные повреждения жилой дом.