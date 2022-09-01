Москва, 1 сентября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит 1 сентября с рабочей поездкой Калининград, сообщила пресс-служба Кремля.

Калининград

Путин приедет в Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведёт открытый урок «Разговор о важном», участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

В режиме видеоконференции Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Также в этот день состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи под председательством президента. В тот же день в программе президента рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посещение филиал Нахимовского военно-морского училища.

Все новости о поездке — в трансляции ИА REGNUM