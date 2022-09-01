Южно-Сахалинск, 1 сентября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина ефрейтор Дмитрий Болтабаев. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

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«Он избрал делом жизни служение Отечеству и с достоинством выполнял свой профессиональный долг. В нашей памяти Дмитрий останется настоящим героем. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал губернатор Сахалина.

Он добавил, что семье погибшего ефрейтора будет оказана вся необходимая помощь.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина ефрейтор Дмитрий Болтабаев

Как сообщало ИА REGNUM, у России достаточно ресурсов для победы в специальной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР, заявила спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.