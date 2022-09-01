Благовещенск, , 08:01 — REGNUM На Восточном экономическом форуме-2022 во Владивостоке делегация Амурской области готовится подписать 18 соглашений. Общая сумма инвестиций по итогам этих договорённостей, как предполагается, составит 30 млрд. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе правительства региона.

ВЭФ ИА REGNUM

Читайте также: Приамурье подготовило к ВЭФ несколько крупных проектов

Область готовится к ВЭФ. Наиболее крупными контрактами будут договоры о строительстве инфраструктурных объектов в Приамурье. В том числе в Благовещенске намерены создать сухой порт, который будет работать в тандеме с новым трансграничным мостом в Китай.

Также в планах газифицировать котельные города Свободного, построить новую школу в Благовещенске и путепровод в посёлке Новобурейский.

«Восточный экономический форум в этом году будет отличаться от предыдущих, основной упор в работе нашей делегации сделаем на поиск новых партнёров, в том числе среди стран Востока и Азии. Современная геополитическая обстановка стимулирует развитие новых форм сотрудничества. Площадка ВЭФ — хороший старт для взаимовыгодных проектов», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, целью участия Приамурья в ВЭФ ранее называлось обеспечение максимального взаимодействия со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Инвесторам представят проекты, связанные с космодромом Восточный, энергетикой, газохимией, сельским хозяйством, животноводством и транспортной сферой.