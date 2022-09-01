Приамурье планирует заключить на ВЭФ контракты на 30 млрд рублей
Благовещенск, 1 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме-2022 во Владивостоке делегация Амурской области готовится подписать 18 соглашений. Общая сумма инвестиций по итогам этих договорённостей, как предполагается, составит 30 млрд. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе правительства региона.
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Область готовится к ВЭФ. Наиболее крупными контрактами будут договоры о строительстве инфраструктурных объектов в Приамурье. В том числе в Благовещенске намерены создать сухой порт, который будет работать в тандеме с новым трансграничным мостом в Китай.
Также в планах газифицировать котельные города Свободного, построить новую школу в Благовещенске и путепровод в посёлке Новобурейский.
Как сообщало ИА REGNUM, целью участия Приамурья в ВЭФ ранее называлось обеспечение максимального взаимодействия со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Инвесторам представят проекты, связанные с космодромом Восточный, энергетикой, газохимией, сельским хозяйством, животноводством и транспортной сферой.