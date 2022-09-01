Чебоксары, , 07:56 — REGNUM В Чебоксарах за парты сядут свыше 66 тыс. детей, для перевозки детей из отдалённых районов задействуют 11 школьных автобусов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

День знаний Булатова Екатерина © ИА REGNUM

По данным администрации, в новом учебном году детские сады будут посещать более 37 тыс. воспитанников, за парты сядут свыше 66 тыс. учеников (в 21/22 учебном году — 66 тыс. школьников). О количестве первоклассников власти умалчивают, но ранее предполагалась, что впервые за парты сядут около 9 тыс. детей.

Кроме того, для школьников, проживающих в отдалённых районах города, будет организован подвоз к месту обучения. Для перевозки более 500 детей используются 11 школьных автобусов

Ранее столичные власти заявляли, что к началу нового учебного года приёмку прошли 168 образовательных организаций Чебоксар. В десяти учреждениях готовность к приёму детей оценят после завершения ремонта.

«На время проведения работ по капитальному ремонту все дети с согласия родителей были распределены в другие образовательные учреждения», — заявляли ранее в мэрии, не уточняя, сколько школ останутся закрытыми в День знаний.

В управлении Роспотребнадзора по Чувашии рекомендовали в школах с двухсменным обучением провести праздничные мероприятия в честь Дня знаний в два этапа. По данным минобразования, в школах с учётом эпидемиологической обстановки сохранили проведение генеральных уборок, в том числе с применением дезинфицирующих средств, проветривание, термометрию при входе.

Отметим, что летом в Чебоксарах работали три муниципальных загородных лагеря, 38 пришкольных лагерей и группы кратковременного пребывания на базе 51 школы. Здесь отдохнули свыше 40 тыс. детей. Кроме того, более 2 тыс. подростков были трудоустроены на временные рабочие места.

Напомним, что в Чувашии планируют поощрить отличников и школьников-активистов бесплатными двухдневными турами по республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в образовательные учреждения Чувашии пойдут 85 детей из Донбасса. Помощь в подготовке к новому учебному году им оказали в рамках акции «Помоги собраться в школу».

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