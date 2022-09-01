Чебоксары, 1 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Чебоксарах за парты сядут свыше 66 тыс. детей, для перевозки детей из отдалённых районов задействуют 11 школьных автобусов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Булатова Екатерина ИА REGNUM День знаний

По данным администрации, в новом учебном году детские сады будут посещать более 37 тыс. воспитанников, за парты сядут свыше 66 тыс. учеников (в 21/22 учебном году — 66 тыс. школьников). О количестве первоклассников власти умалчивают, но ранее предполагалась, что впервые за парты сядут около 9 тыс. детей.

Кроме того, для школьников, проживающих в отдалённых районах города, будет организован подвоз к месту обучения. Для перевозки более 500 детей используются 11 школьных автобусов

Ранее столичные власти заявляли, что к началу нового учебного года приёмку прошли 168 образовательных организаций Чебоксар. В десяти учреждениях готовность к приёму детей оценят после завершения ремонта.

«На время проведения работ по капитальному ремонту все дети с согласия родителей были распределены в другие образовательные учреждения», — заявляли ранее в мэрии, не уточняя, сколько школ останутся закрытыми в День знаний.

В управлении Роспотребнадзора по Чувашии рекомендовали в школах с двухсменным обучением провести праздничные мероприятия в честь Дня знаний в два этапа. По данным минобразования, в школах с учётом эпидемиологической обстановки сохранили проведение генеральных уборок, в том числе с применением дезинфицирующих средств, проветривание, термометрию при входе.

Отметим, что летом в Чебоксарах работали три муниципальных загородных лагеря, 38 пришкольных лагерей и группы кратковременного пребывания на базе 51 школы. Здесь отдохнули свыше 40 тыс. детей. Кроме того, более 2 тыс. подростков были трудоустроены на временные рабочие места.

Напомним, что в Чувашии планируют поощрить отличников и школьников-активистов бесплатными двухдневными турами по республике.

Подробнее: Отличники в Чувашии отправятся в туры по республике

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в образовательные учреждения Чувашии пойдут 85 детей из Донбасса. Помощь в подготовке к новому учебному году им оказали в рамках акции «Помоги собраться в школу».