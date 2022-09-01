Пекин, 1 сентября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В северо-западной китайской провинции Цинхай при сходе оползня на деревню Хунъяцунь в ночь на 1 сентября погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает портал «Пэнпай».

Знак Оползень

Трагедия произошла в деревне Хунъяцунь в округе Хайдун около 01:00 по местному времени (20:00 мск 31 августа). По данным портала, из-под обрушившейся горной породы удалось извлечь восемь человек, но выжить смогли только трое из них. Ещё три жителя в настоящее время числятся пропавшими без вести.

Спасательные работы на месте произошедшего ведут около 800 сотрудников экстренных служб и военнослужащих, задействовано 80 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, власти китайской провинции Сычуань из-за проливных дождей эвакуировали более 17,3 тыс. жителей городов Мяньян, Яань и уезда Аба.

Читайте также: При обрушении крыши дома на северо-западе Пакистана погибли три ребёнка