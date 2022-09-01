Пермь, , 07:53 — REGNUM На территории Пермского края в 2022 году запланировано 1857 ярмарочных дней. Это станет рекордом в истории региона, доложил на заседании правительства министр агропромышленного комплекса Павел Носков, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ярмарка permkrai.ru

В 2021 году ярмарки проходили в общей сложности в течение чуть более 1600 дней. За первое полугодие 2022 года проведено 375 ярмарок. Рост выручки по сравнению с прошлым годом, составил 28%. Реализовано продукции на 4,9 млрд рублей. Пермякам и гостям предлагали молоко и молочные продукты, мед, мясную продукцию, хлебобулочные изделия, саженцы.

Прикамье планирует увеличить число ярмарочных площадей. Сейчас 36 участков в проработке для создания ярмарочных зон с возможным привлечением инвесторов.