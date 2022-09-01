Ханой, , 07:53 — REGNUM Представитель японской корпорации Emergency Medical Services Мацуока Йосинори провел встречу с заместителем премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минем, на которой обсудил открытие медицинского центра T-Matsuoka в Ханое. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, японская компания намерена построить современный медицинский центр во вьетнамской столице для укрепления связей между Ханоем и Токио в сфере медицины. Ожидается, что новый центр позволит улучшить ситуацию со здравоохранением и повысит качество оказания медицинской помощи в республике.

Агентство отмечает, что строительство медицинского центра обойдется в $8 млн. При этом половину этой суммы в проект инвестирует EMS. Предполагается, что центр будет оказывать ряд медицинских услуг, включая консультации со специалистами, медосмотры и профосмотры.