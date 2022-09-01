Челябинск, 1 сентября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Челябинске за период купального сезона матросы-спасатели спасли из водоёмов 35 человек. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

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Из них 15 спасённых оказались несовершеннолетними. На 18 пляжах работали 173 матроса. Они оказали первую помощь людям более 350 раз.

С 1 сентября купальный сезон в Челябинске завершился. Стационарные посты прекратили работу. Но специальные патрули продолжат следить за безопасностью на воде.