Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Ордер на арест самолёта Boeing 737-7EM, принадлежащего российской компании ПАО «Лукойл» был получен США. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 31 августа на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе уточняется, что ордер на арест воздушного судна стоимостью $45 млн был выдан судом Южного округа штата Техас. Основанием для выдачи ордера стали полёты, совершённые самолётом в Россию и из неё, нарушавшие санкционные меры, введённые Министерством торговли США в отношении России.

Разъясняется, что санкционный режим предполагает полный запрет на перелёты в Россию и из неё самолётами производства США, если у воздушного судна нет соответствующей лицензии, либо если оно не подпадает под лицензионное исключение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший министр иностранных дел киевского режима Павел Климкин заявил, что Соединенные Штаты и западные страны могут объявить Россию «спонсором терроризма», чтобы украсть замороженные активы РФ.

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