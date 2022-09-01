Вашингтон, 1 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Ордер на арест самолёта Boeing 737-7EM, принадлежащего российской компании ПАО «Лукойл», был получен в США. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 31 августа на сайте министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В документе уточняется, что ордер на арест воздушного судна стоимостью $45 млн был выдан судом Южного округа штата Техас. Основанием для выдачи ордера стали полёты, совершённые самолётом в Россию и из неё, нарушавшие санкционные меры, введённые министерством торговли США в отношении России.

Разъясняется, что санкционный режим предполагает полный запрет на перелёты в Россию и из неё самолётами производства США, если у воздушного судна нет соответствующей лицензии либо если оно не подпадает под лицензионное исключение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший министр иностранных дел киевского режима Павел Климкин заявил, что Соединенные Штаты и западные страны могут объявить Россию «спонсором терроризма», чтобы украсть замороженные активы РФ.