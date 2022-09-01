Абуджа, , 07:44 — REGNUM Военнослужащие армии Нигерии ликвидировали двух боевиков из сепаратистской группировки «Коренной народ Биафры» в штате Имо на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее данным, военные обнаружили группу боевиков в ходе операции в районе Орсу. Двоих вооруженных сепаратистов ликвидировали, так как они готовились открыть огонь по военным из гранатометов. Отмечается, что среди нигерийских военнослужащих пострадавших в ходе перестрелки не было.

Напомним, группировка «Коренной народ Биафры» выступает за отделение от Нигерии южных районов страны и формирование независимого государства на этой территории. В 2017 году власти Нигерии внесли эту группировку в список террористических организаций.