Пермь, , 07:40 — REGNUM В Пермском крае специалисты назвали уникальной аномалией для два подряд рекордно сухих летних месяца — июль и август.

Засуха Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

«Если в июле сильный дефицит дождей в краевом центре был скорее локальной аномалией (в среднем по краю дождей было существенно больше), то в августе это полностью отражало ситуацию по региону в целом», — отметили в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

В Перми за последний месяц лета выпало 12 мм осадков. В центральных и южных районах региона выпало всего 10-25% месячной нормы осадков.

Август был не только аномально сухим, но и очень теплым. Средняя температура августа составила от +17,1˚С. Климатическая норма оказалась превышена на 3,5˚С — 4,5˚С. В Перми средняя температура за август составила +19,4˚С, что выше нормы на 3,8˚С.

Из-за двухмесячной засухи приток воды в Камское водохранилище беспрецедентно сократился — до 575 кубометров в секунду. Это ниже рекордных минимумов августа 2010 года (599 кубометров в секунду) и 2021 года (585 кубометров).