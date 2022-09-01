Вена, 1 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Иран начал использовать второй из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6 на подземном объекте в городе Натанз, 31 августа сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Первый каскад таких центрифуг, состоящий из 174 аппаратов, был запущен 29 августа. Указанные машины могут обогащать уран до 5%. Третий каскад пока не используется.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран требует от США более твердых гарантий для возобновления ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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