Ярославль, , 07:33 — REGNUM Установленная мощность Рыбинской ГЭС возросла на 10 МВт и теперь составляет 386,4 МВт. Это стало возможным в результате замены всех гидроагрегатов станции в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в филиале ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Машинный зал Рыбинской ГЭС автор фото А. Иванов

Последним был заменён гидроагрегат № 5, введённый в эксплуатацию 15 августа 1945 года. Он отработал нормативный срок службы. Новый гидроагрегат, изготовленный предприятиями российского концерна «Силовые машины», отличается повышенными КПД и мощностью, улучшенными рабочими характеристиками и высокой степенью экологической безопасности.

Новый гидроагрегат успешно прошёл комплексные аттестационные испытания, отработав без остановки 72 часа. По результатам испытаний гидроагрегат № 5 принят в эксплуатацию с мощностью 65 МВт. Мощность его предшественника была на 10 МВт меньше.

К настоящему времени уже все шесть гидроагрегатов Рыбинской ГЭС заменены на новые. В ходе работ по модернизации на каждом из них были заменены гидротурбина, гидрогенератор, система возбуждения, автоматика и вспомогательное оборудование.

Всего за 10 лет действия Программы комплексной модернизации прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 465 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга ещё одной большой ГЭС.

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