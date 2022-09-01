Благовещенск, , 07:33 — REGNUM В Амурской области в первый раз в первый класс пошли более десяти тысяч детей. Об этом написал в своём телеграм-канале 1 сентября губернатор региона Василий Орлов. Он пожелал школьникам, учителям и их родителям лёгкого и плодотворного учебного года.

Василий Орлов Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение)

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«Пусть путь к знаниям будет лёгким. С Днем знаний, друзья! Успехов в учёбе, новых побед и свершений!» — написал Василий Орлов.

В столице региона Благовещенске за парты впервые сядут более 3 тыс. детей. Всего в школах города 28,5 тыс. учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября объединяет детей и взрослых, а образование закладывает фундамент для будущего, написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с Днём знаний.