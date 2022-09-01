Анкара, , 07:32 — REGNUM Как минимум семь человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля со свадебным микроавтобусом в турецком городе Сивас. Об этом 1 сентября сообщило издание Star.

ДТП

Авария произошла около 00:10 по местному времени на автотрассе Сивас — Малатья, в районе населённого пункта Ешильдере. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение свадебного микроавтобуса, возвращавшегося из Бурсы в Малатью, и грузовика, перевозившего груз из Малатьи в Амасью.

В результате ДТП погибли семь человек, ещё десять получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии в государственную больницу Кангала. На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур, полиции, а также спасатели и медики.

Также сообщается, что на место происшествия прибыл губернатор района Кангал Ахмет Фатих Сунгур. Он лично контролировал спасательные работы на месте происшествия, а после завершения экстренных мероприятий сделал официальное заявление. В заявлении губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Уточняется, что автотрасса в районе ДТП перекрыта, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших и выясняют обстоятельства произошедшего.

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