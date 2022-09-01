Токио, 1 сентября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Японию с 7 сентября в составе туристических групп смогут посетить туристы из всех стран мира. Об этом 1 сентября сообщает МИД Страны восходящего солнца.

Dang Son Япония

Впервые за два года с начала пандемии COVID-19, в июне были сняты ограничения на въезд в Японию для туристов из 98 государств, в том числе из России. После этого, по данным миграционной службы, Японию в составе организованных групп посетили всего 8,1 тыс. иностранных туристов.

Напомним, в 2019 году Японию посетили 31,88 млн человек, что является абсолютным рекордом.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония с 7 сентября будет готова принимать в день до 50 тысяч иностранных туристов, что превышает предыдущее ограничение в 2,5 раза.

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