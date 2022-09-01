Тулун, Иркутская область, , 07:24 — REGNUM Прибывший в Иркутскую область глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Приангарья Игорь Кобзев 1 сентября побывали в Тулуне, где приняли участие в торжественной церемонии закладки первого камня в основание будущей улицы, названной в честь Героя России, генерала армии Евгения Зиничева. Эта улица появится в строящемся микрорайоне Березовая Роща, сообщает телеграм-канал правительства региона.

В Тулуне появится улица, названная в честь Героя России Евгения Зиничева Правительство Иркутской области

«Евгений Николаевич для меня был, есть и останется настоящим наставником и учителем, офицером с большой буквы. Он был сильным, мужественным и смелым человеком, умелым руководителем и настоящим спасателем. Мне выпала честь работать вместе с ним», — сказал на церемонии закладки первого камня Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своей поездки в Иркутскую область Александр Куренков будет оценивать ход восстановительных работ после паводка 2019 года.

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