Екатеринбург, 1 сентября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В регионах Уральского ФО за парты сядут более 1,5 млн школьников. Об этом заявил полпред Владимир Якушев в своём поздравлении с Днём знаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«В наших силах создать условия, в которых каждый ребёнок сможет реализовать себя», — сказал полпред.

Также Якушев пожелал школьникам, их законным представителям, а также педагогам, чтобы новый учебный год был интересным и ярким.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в России отмечается День знаний. Начался новый учебный год.