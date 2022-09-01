Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Белый дом ввел ряд ограничений на поставку чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. Об этом сообщила газета The New York Times.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что производители графических процессоров NVidia и AMD заявили, что американские власти выдвинули ряд новых требований на экспорт продукции. В частности, теперь для поставок за границу им необходимы экспортные лицензии на продажу двух видов высокопроизводительных чипов. Газета предполагает, что таким образом США пытаются ограничить использование этих элементов Китаем в военных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский регулятор запланировал аудиторские проверки крупнейших китайских компаний, зарегистрированных на территории Соединенных Штатов. Под проверки попали Alibaba и JD.com, а также сеть ресторанов быстрого питания Yum China Holdings.