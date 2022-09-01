Шегарский район, Томская область, , 07:20 — REGNUM В Шегарском районе Томской области перед судом предстанет 36-летний житель Новосибирска по обвинению в разрушении объектов электросвязи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент произошёл в начале августа, когда мужчина находился в гостях в селе Баткат. По данным следствия, он из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил по линии электропередач.

«В результате чего не менее 15 населённых пунктов Шегарского и Бакчарского района остались без электричества. Фигурант был задержан в г. Новосибирске оперативниками уголовного розыска», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в районный суд.

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