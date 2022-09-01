Тайбэй, , 07:17 — REGNUM Власти Тайваня обещают воспользоваться правом на контратаку, если китайские вооруженные силы высадятся на территории острова. Об этом заявил журналистам заместитель начальника тайваньского генерального штаба по операциям и военному делу Линь Вэнь-Хуан.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также отметил, что военное патрулирование «высокой интенсивности», которое ранее начал Китай вблизи Тайваня, продолжается. Представитель генштаба также утверждает, что намерение Пекина сделать Тайваньский пролив «внутренним морем» КНР, превратится в главный источник нестабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Тайвань хочет закупить у США как можно больше систем вооружения, особенно тех, что используют боевики ВСУ.

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