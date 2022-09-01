Тайбэй, 1 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Власти Тайваня обещают воспользоваться правом на контратаку, если китайские вооруженные силы высадятся на территории острова. Об этом заявил журналистам заместитель начальника тайваньского генерального штаба по операциям и военному делу Линь Вэнь-Хуан.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Он также отметил, что военное патрулирование «высокой интенсивности», которое ранее начал Китай вблизи Тайваня, продолжается. Представитель генштаба также утверждает, что намерение Пекина сделать Тайваньский пролив «внутренним морем» КНР, превратится в главный источник нестабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Тайвань хочет закупить у США как можно больше систем вооружения, особенно тех, что используют боевики ВСУ.