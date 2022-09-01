Хабаровск, , 07:15 — REGNUM Депутат Госдумы Павел Симигин («Единая Россия») поздравил школьников и учителей России и Донбасса с Днём знаний.

«1 сентября!» Советский плакат

«Сегодня у всех детей начинается новая пора: для первоклассников это начало путешествия в огромную страну знаний, а для старшеклассников — это переход к следующему этапу познания глубин изученных наук и знакомство с новыми предметами.

С приходом России возобновится учебный процесс и в Донбассе, прерванный Киевом ещё в январе. Причем возобновится по высоким российским стандартам. В Херсонскую область доставлено более 600 тыс. учебников, в ДНР — более 500 тыс. В начальных школах в Запорожской области учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Начало обучения на освобожденных территориях будет повсеместным. В Херсонской области 1 сентября откроется 91 школа и выйдут на учебу более 15 тыс. школьников. Всего в ЛДНР и на освобожденных территориях начнут работу около 1400 школ.

Желаю ученикам хороших отметок, а родителям и учителям терпения и удачи в учебном году!», — написал в своём телеграм-канале депутат Павел Симигин.