Ульяновск, 1 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области в начале сентября сохранится высший уровень пожарной опасности. Об этом сообщает управление МЧС.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

По данным ведомства, 1 — 3 сентября в лесах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысший, пятый класс). В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень опасности (погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий).

Спасатели напоминают, что в условиях жары и засухи возникает опасность природных пожаров, призывая жителей соблюдать правила пожарной безопасности на природе.

Напомним, что в Ульяновской области введён особый противопожарный режим, ограничено посещение лесов и въезд в них транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM , в регионе продолжают тушить крупный лесной низовой пожар в Новомайнском лесничестве, который начался 30 сентября. По данным управления МЧС, площадь возгораний возросла с 1 га до 45 га, в настоящее время он локализован.