Малага, Испания, 1 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Глава «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо считает, что правительство Педро Санчеса сочетает «безответственность в энергетической политике с политической безответственностью в иностранных делах». Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

Находясь в рабочей поездке по Малаге, Фейхоо отметил, что этот энергетический провал — «один из самых больших» провалов Педро Санчеса — связан с тем, что испанский премьер «безответственно ограничил возможности производства энергии в Испании».

Ранее в Испании приняли правительственный акт, предписывающий, помимо прочего, экономию электроэнергии в общественных местах и точках торговли.