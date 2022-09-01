Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбурге первый раз в первый класс пойдут 8780 детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

Свои двери 1 сентября распахнут все 85 школ, лицеев, гимназий муниципалитета. Обучение начнут 73 650 школьников.

В День знаний школьные линейки пройдут в традиционном формате для первых и выпускных классов. По поводу формата линеек для других классов школы принимали самостоятельно решение.

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