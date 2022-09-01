Оренбург, 1 сентября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Оренбурге первый раз в первый класс пойдут 8780 детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Свои двери 1 сентября распахнут все 85 школ, лицеев, гимназий муниципалитета. Обучение начнут 73 650 школьников.

В День знаний школьные линейки пройдут в традиционном формате для первых и выпускных классов. По поводу формата линеек для других классов школы принимали самостоятельно решение.