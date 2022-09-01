Оренбург, 1 сентября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Аэропорт Оренбурга вновь работает в штатном режиме. Аэродром 1 сентября возобновил приём и отправку самолётов после проведённой реконструкции взлётно-посадочной полосы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

alexandergroshev Аэропорт Оренбург

Торжественное открытие обновлённой взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту «Оренбург» им. Ю. А. Гагарина состоится 1 сентября. В торжественной церемонии примут участие зампред правительства России Марат Хуснуллин и заместитель министра транспорта России Василий Десятков.

Как уже сообщало Ре, капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начался в весной. С 20 мая и до конца лета аэропорт закрыли. Оренбуржы пользовались услугами орского аэропорта. Трансфер авиапассажиров из Оренбурга в Орск осуществлялся за счёт областного бюджета.