Иркутск, , 07:13 — REGNUM Больше недели на территории Иркутска, а также ближайших городов — Ангарске и Шелехове — в полицию поступали сообщения от пенсионеров, ставших жертвами аферистов, сообщает 1 сентября ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

На стационарный телефон поступал звонок от лжеродственников и псевдоправоохранителей, которые под вымышленными предлогами просили пожилых граждан передать все имеющиеся сбережения курьерам.

Наиболее опытные оперативники УУР ГУ МВД России по Иркутской области и городского межмуниципального управления МВД работали над раскрытием серии преступлений. Так называемых дроперов, задержали в пригороде Ангарска с поличным, после совершения очередного преступления. Подозреваемыми оказались 18 и 21-летние жители Иркутского района. По их словам, такой сомнительный заработок они нашли в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися случаями мошенничества в отношении стариков. В конце августа 2022 года сразу 12 пенсионеров в областном центре передали деньги аферистам ради «спасения родственников» из беды.

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