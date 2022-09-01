Мадрид, , 07:08 — REGNUM Представители «Народной партии» (Partido Popular) и «Граждан» Ciudadanos выразили свое неприятие перевода в тюрьмы Страны Басков бывших лидеров террористической группировки ЭТА Анри Паро и Франсиско Хавьера Гарсии Гастелу. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо Ppdegalicia.com

Для «Народной партии» такая мера является платой правительства за поддержку его курса со стороны представителей баскской партии EH Bildu и «унижением» жертв. «Граждане», в свою очередь, требуют, чтобы министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка предстал перед судом.

Услышав новость о переводе Гастелу, осуждённого за целый ряд политических убийств, включая убийство члена совета «Народной партии» Мигеля Анхеля Бланко, лидер правых Альберто Нуньес Фейхоо заявил в своём аккаунте в Twitter, что «EH Bildu были абсолютно правы, когда сказали, что [Педро] Санчес — это их шанс», и предупредил, что про него «этого не скажут».