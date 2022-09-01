Оппозиция в Испании против перевода членов ЭТА в тюрьмы Страны Басков
Мадрид, 1 сентября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Представители «Народной партии» (Partido Popular) и «Граждан» Ciudadanos выразили свое неприятие перевода в тюрьмы Страны Басков бывших лидеров террористической группировки ЭТА Анри Паро и Франсиско Хавьера Гарсии Гастелу. Об этом пишет агентство EFE.
Для «Народной партии» такая мера является платой правительства за поддержку его курса со стороны представителей баскской партии EH Bildu и «унижением» жертв. «Граждане», в свою очередь, требуют, чтобы министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка предстал перед судом.
Услышав новость о переводе Гастелу, осуждённого за целый ряд политических убийств, включая убийство члена совета «Народной партии» Мигеля Анхеля Бланко, лидер правых Альберто Нуньес Фейхоо заявил в своём аккаунте в Twitter, что «EH Bildu были абсолютно правы, когда сказали, что [Педро] Санчес — это их шанс», и предупредил, что про него «этого не скажут».