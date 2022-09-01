Барнаул, 1 сентября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Алтайском крае 1 сентября школьная семья пополнилась более чем 30 тысячами первоклассников, говорится в обращении губернатора Виктора Томенко и спикера Александра Романенко по случаю Дня знаний, отмечаемого сегодня:

Анатолий Волков Картина «Первое сентября»

«Самых маленьких учеников мы окружаем особым вниманием и желаем, чтобы их первые шаги в стране знаний были успешными и стали началом долгого и увлекательного путешествия.

Наступающий учебный год будет особо волнительным для выпускников. Им предстоит хорошо потрудиться, чтобы успешно сдать экзамены и сделать следующий шаг к получению профессии своей мечты. Ребятам есть на кого равняться — алтайские школьники показывают высокие результаты в учебе. Прошедший учебный год со 100-балльным результатом в крае завершил 51 одиннадцатиклассник. А это значит, что достижение таких целей — реально!

Образование сегодня является главным ресурсом, именно поэтому государство вкладывает значительные средства в строительство и ремонт школ, их оснащение современным учебным, спортивным, мультимедийным оборудованием. Новые возможности открывают центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в которых дети постигают науки с помощью новейших компьютеров и цифровых лабораторий. Такие центры действуют уже в 182 школах сел и малых городов, до конца года откроется еще 140. Мы становимся ближе к достижению главной цели — современное качественное образование должно быть доступно для всех детей.

Желаем всем школьникам и студентам добросовестно относиться к учебе, пробовать свои силы во всех областях знаний, в спорте, искусстве. Пусть ваша жизнь будет наполнена интересными событиями! Пусть у родителей будет больше поводов для радости за своих детей, а педагогов вдохновляют успехи воспитанников. Здоровья всем и благополучия. В добрый путь!».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Сибирского федерального округа сегодня, 1 сентября, за парты сели более 2 миллионов детей, в том числе 240 тысяч первоклассников.

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